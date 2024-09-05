Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman? 2024 Ballon d'Or adayları kim?

2024 Ballon d'Or ödül töreni hakkında aramalar hız kazandı. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geri sayım başladı.
Ballon d'Or 2024 için adaylar açıklandı. Geçen sene Lionel Messi'nin aldığı ödülü bu yıl kimin alacağı merak uyandırıyor.
Ödül törenini takip etmek isteyen futbolseverler ödül töreni hakkında internette aramalarına hız verdi.
Ödül töreni ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu sık sık araştırılıyor.
Peki, FIFA Ballon d'Or ödül töreni ne zaman yapılacak? İşte detaylar..
Ballon d'Or ödül töreni ne zaman?
2024 Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim Pazartesi günü saat 22:45'te yapılacak. Ödül töreni Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geri sayım başladı.
2024 Ballon d'Or adayları
Ballon D'Or ödülü için açıklanan adaylar şu şekilde:
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
Erling Haaland (Manchester City)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Ruben Dias (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Münih)
Phil Foden (Manchester City)
Federico Valverde (Real Madrid)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Artem Dovbyk (Girona/Roma)
Nico Williams (Athletic Bilbao)
Toni Kroos (Real Madrid)
Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Martin Odegaard (Arsenal)
Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
Rodri (Manchester City)
Declan Rice (Arsenal)
Vitinha (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Dani Carvajal (Real Madrid)
Lamine Yamal (Barcelona)
Bukayo Saka (Arsenal)
William Saliba (Arsenal)
Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
Lautaro Martinez (Inter)
Ademola Lookman (Atalanta)
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)