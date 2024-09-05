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Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman? 2024 Ballon d'Or adayları kim?

Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman? 2024 Ballon d'Or adayları kim? Avrupa'nın en iyi futbolcularına verilen Ballon d'Or 2024 ödül töreni için geri sayım başladı. Peki, FIFA Ballon d'Or ödül töreni ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler..