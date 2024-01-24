Bankacılık sektöründe devrim niteliğinde yenilik! "Ödeme iste" dönemi herkes için başlıyor... Herkesi ilgilendirecek olan o yenilik bankalarda kullanıma sunuldu. İşte, resmen bir devrim niteliğinde olan o yenilik ve detayları…

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Bankalarda adeta bir devrim niteliğinde olan o yeniliğe adım atıldı. TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi geliştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemini müşterilerinin kullanımına sunulan bu yenilikle birlikte, artık para isteyen, ödemenizi hatırlatan bir sistem olacak. Böylelikle borç ve taahhütlerin ödenmesi kolaylaşacak.

“Ödeme iste” sistemi nedir?

"Ödeme İste", ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt verme sürecini ifade eden bir sistem.

Getirilen bu yeni sistemle gerçekleştirilebilecek bir işleme örnek verecek olursak, kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması yaparak işleriniz kolaylaştırıyor.

FAST sistemine de entegre…

Geliştirilen “Ödeme iste” sistemi, TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak ifade ediyor.

“Ödeme iste” ile işlem yapmak…

"Ödeme İste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden giriliyor.

Karşı tarafa kendi bankası, uygulama üzerinden uyarı yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor. Onay sonrasında ise para gönderimi FAST üzerinden anlık olarak sağlanıyor.

Mobil uygulamalarca da destekleniyor

Peki bu sistem mobil bankacılıklarda da kullanılabilecek mi? Bankalardan yapılan açıklamalarda, bankaların kendi mobil uygulamalarını "Ödeme iste" sistemine uygun hale getirdikleri ve sistemi destekledikleri görülüyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kullanan bireysel ve ticari müşterilerin, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşadıkları belirtilerek, projenin, müşteriler arasındaki ödeme isteme akışlarını kolaylaştırarak finansal işlemleri daha erişilebilir kıldığı kaydedildi.