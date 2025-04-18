Bankada parası olanlar dikkat! Süre daralıyor, başvurmayanın tüm bakiyesi silinecek

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Bankalar, hesaplarında uzun süredir işlem yapılmamış olan müşterileri yakından ilgilendiren önemli bir duyuru ile dikkat çekti.

Hesabında bakiye olmasına rağmen uzun süredir işlem yapmayan müşterilerin, 15 Haziran 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Başvuru yapılmaması durumdan söz konusu bakiyelerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceğini bildirdi.

10 YILDIR HAREKETSİZ OLAN HESAPLAR RADARDA

İlgili bankaları tarafından yapılan zamanaşımı uyarısı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi doğrultusunda yapıldı.

Buna göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, son talep ya da işlem tarihinden itibaren 10 yıl boyunca herhangi bir hareket görmediği takdirde zaman aşımına uğrayarak bakiyeler TMSF’ye devrediliyor.

Bu kapsamda Ziraat Bankası ve Halkbank, zaman aşımına uğrayan hesap sahiplerine ait bilgilerin yer aldığı listeleri internet sitelerinde erişime açtı.

Listede ismi bulunan müşterilerin, 15 Haziran tarihine kadar hesaplarının bulunduğu banka şubesine geçerli kimlik belgeleri ile şahsen başvurmaları gerektiği ifade edildi.