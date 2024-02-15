Bankalarda yeni kural! En çok emekliler yandı; Artık o işlem yapılmayacak...

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Bankalar, veznelerinde oluşan insan yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için adımlar atıyor.
Türkiye'de toplam 49 bin 847 adet ATM bulunurken vatandaşlar para çekim ve yatırım işlemleri buralardan halledebiliyor.
ATM kullanmayı bilmeyen veya sevmeyen bazı vatandaşlar ise ATM kullanmayı tercih etmiyor.
O kişilere kötü haber geldi.
Vatandaşlar artık veznelerden istedikleri miktarda parayı yatırıp geri çekme işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
20 bin lira sınırı
Uygulanacak yeni kararda artık bankadaki veznelerde müşteriler 20 bin TL altındaki miktarların yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
20 bin TL altındaki bu işlemler artık ATM üzerinden yapılacak.