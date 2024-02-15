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Bankalarda yeni kural! En çok emekliler yandı; Artık o işlem yapılmayacak...

Bankalarda yeni kural! En çok emekliler yandı; Artık o işlem yapılmayacak... Bankaların yeni kararına göre, vezneden 20 bin liranın altında para çekim işlemi sağlanmayacak.