Banyodaki böceklerden kurtulmak isteyenler dikkat! Bu yöntem böceklerin kökünü kurutuyor… Evinizin belki de en hijyenik olması gereken yeri banyonuzdur. Evin hiçbir yerinde görmek istemediğiniz böceklerin banyonuza yer yapması ise oldukça can sıkıcıdır. İşte, uygulayacağınız bu yöntemle resmen banyonuza yer yapan böceklerin kökünü kurutacaksınız…

ensonhaber.com

Ev içlerinde görmeye tahammül edilemeyecek nadir durumların başında böcekler gelir. Evlerin çeşitli yerlerine yuva yapabilen böcekler çoğu kişinin de asla görmek istemeyeceği o bölgeye de sıklıkla mesken haline getirebilir.

Ev temizliği sırasında özenle temizlenen ve hijyenine en çok dikkat edilen bölge herkesin de bildiği gibi banyolardır. Evin hiçbir yerinde görülmek istenmeyecek haşereler banyoyu da sıklıkla uğrak nokta haline getirebiliyorlar.

Banyoyu mesken haline getiren bu banyo böcekleri, havasızlık, bakteri oluşumu, küflenme ve rutubetle birlikte çoğalmaya başlayabilir. Çoğalmaya başlayan bu böceklerden kurtulmak için ise çeşitli yöntemler vardır.

Banyo böceklerinden kurtaracak yöntem…

Genellikle sıcak ve nemli ortamları tercih eden küçük böcekler özellikle duş, banyo veya sifon zeminleri gibi suya yakın alanlarda bulunur. Böcekler, su damlaları veya nemli alanlarda yaşayan mikroorganizmalarla beslenebilir.

Bu haşerelerden kısa süre içerisinde kurtulmak için kimyasal ürünler yerine tercih edebileceğiniz doğal yöntemlerde bulunur. Bu yöntemler arasında en etkili olan ise limon suyu ve sirke ile elde edeceğiniz karışıdır.

Böcekleri etkili bir şekilde yok etmek için bir sprey şişesine eşit oranda limon suyu ve sirke karışımı ekleyin. Daha sonra karışımı banyo böceklerinin bulunduğu bölgelere sıkarak uygulayın. Karışımın içerdiği asidik özellikler sayesinde böceklerin kısa sürede uzaklaştığını ve banyonuzun tıpkı istediğiniz gibi tertemiz olduğunu göreceksiniz.