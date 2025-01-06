Baş dönmesi neden olur? Baş dönmesine ne iyi gelir?

Hüseyin Topuz

Baş dönmesi, birçok kişinin hayatında en az bir kez deneyimlediği yaygın bir sağlık sorunudur.

Bu durum, kişinin çevresinin hareket ediyor ya da dönüyor gibi hissetmesine neden olan bir algı bozukluğu olarak tanımlanabilir.

Genellikle dengeyi sağlayan iç kulak, beyin veya sinir sistemi ile ilgili sorunlardan kaynaklanır.

Ancak, baş dönmesinin nedenleri arasında düşük tansiyon, kan şekeri düşüklüğü, stres, anksiyete gibi basit sebeplerden ciddi nörolojik hastalıklara kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır.

Peki, baş dönmesine ne iyi gelir? İşte baş dönmesine iyi gelen yöntemler...

Dinlenmek ve Duruşunuzu Değiştirmek

Hızlı hareketlerden kaçının. Yavaşça oturup uzanmak baş dönmesini azaltabilir. Baş dönmesi hissediyorsanız güvenli bir yerde oturup gözlerinizi kapatın.

Su İçin

Dehidrasyon, baş dönmesine neden olabilir. Bol su içmek faydalı olabilir.

Küçük ve Hafif Bir Atıştırma Yapın

Kan şekeri düştüğünde baş dönmesi yaşanabilir. Hafif bir yemek veya atıştırmalık tüketmek faydalıdır.

Derin Nefes Alın

Kaygı veya stres nedeniyle oluşan baş dönmesinde derin nefes alma teknikleri rahatlatıcı olabilir.

Zencefil Tüketin

Zencefil çayı veya zencefil şekerleri baş dönmesine iyi gelebilir.

B Vitamini Alımını Arttırın

B12 eksikliği baş dönmesine neden olabilir. Gıdalardan veya takviyelerden B vitamini almak yardımcı olabilir.

Baş ve Boyun Egzersizleri

Vestibüler sistemi güçlendirmek için basit boyun hareketleri veya denge egzersizleri yapabilirsiniz.