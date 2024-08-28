Başakşehir - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Editör: Salih Demirgan

Başakşehir, Play Off Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St Patricks'i konuk edecek.

UEFA Play Off Turu'nda St Patricks ile eşleşen ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Başakşehir ile St Patricks arasında oynanacak rövanş mücadelesi için geri sayım başladı.

Futbolseverler Başakşehir ile St Patricks arasında oynanacak mücadele hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, Başakşehir - St Patricks maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Başakşehir - St Patricks maçının detayları...

Başakşehir - St Patricks maçı ne zaman?

Başakşehir ile St Patricks arasında oynanacak mücadele 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.

Başakşehir - St Patricks maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.