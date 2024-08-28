Başakşehir - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play Off Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St Patricks'i konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi Play Off Turu'nda St Patricks ile eşleşen Başakşehir ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Başakşehir ile St Patricks arasında oynanacak rövanş mücadelesi için geri sayım başladı.
Futbolseverler Başakşehir ile St Patricks arasında oynanacak mücadele hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Başakşehir - St Patricks maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Başakşehir - St Patricks maçının detayları...
Başakşehir - St Patricks maçı ne zaman?
Başakşehir ile St Patricks arasında oynanacak mücadele 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.
Başakşehir - St Patricks maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.