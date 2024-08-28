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Başakşehir - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play Off Turu rövanş maçında St Patricks ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın merak edilenleri..