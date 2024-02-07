Başarı oranı %96! Askerlerin gizli yöntemini deneyin, 2 dakikada uyuyun... Uyku sorunu yaşayanlar gizli askeri teknik ile 2 dakikada uykuya dalacak...

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Yatakta bir o yana bir bu yana döne döne mesneviye döndüğünüz oldu mu hiç?

Bu gizli askeri teknik ile nasıl iki dakikada uyunuyor, gelin birlikte bakalım.

Bahsedilen tekniğin, ABD ordusunun savaş alanlarında askerlerin kolayca uykuya dalmasını sağlamak için kullandığı iddia ediliyor.

Askerlerin uyanık kalmasını sağlamak ve yorgunluktan dolayı hata yapmalarını önlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Şıp diye uyutuyor

İşte iki dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler:

1. Dil, çene ve göz çevresindeki kaslar dahil yüzünüzdeki kaslarınızı gevşetin.

2. Omuzlarınızı bırakabildiğiniz kadar aşağı bırakın, ardından sırayla kollarınızın üst ve alt kısımlarını aşağı bırakın

4. Aşağıdaki iki manzaradan birini hayal etmeden önce zihninizi arındırmak için 10 saniye bekleyin.

Zifiri karanlık bir odada siyah kadifeden hamakta uzanıyorsunuz. Yaklaşık 10 saniye boyunca kendinize sürekli “Düşünme, düşünme, düşünme” diye telkinde bulunuyorsunuz.

Tekniği 6 hafta boyunca uygulayan kişilerin yüzde 96'sında işe yaradığı söyleniyor.