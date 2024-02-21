Başka Wifi'ye bağlananlar hemen bu ayarı değiştirsin! Pahalıya patlıyor... Özellikle restoranlar, oteller, havaalanları, kafeler ve alışveriş merkezleri gibi benzeri birçok yerde halka açık veya şifresiz ağ hizmetinden faydalandıysanız, ayar değişikliği yapmanızda yarar var.

ensonhaber.com

Alışveriş merkezlerinden kafelere, otellerden turistik meydanlara kadar artık birçok yerde Wi-Fi hizmeti sunuluyor.

Bu durum erişimi kolaylaştıran olumlu bir gelişme olarak kabul edilse de halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak sanıldığı kadar güvenilir değil.

Wi-Fi ağlarındaki yetersiz önlemler, kötü amaçlı yazılımların daha kolay yayılmasına neden oluyor.

Uzmanlar son zamanlarda Wi-Fi ağlarında ‘evil twin attack’ veya Türkçe adıyla ‘şeytani ikiz saldırısı’ riskinin arttığını söylüyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Evil twin attack saldırılarında bir artış var. Bu saldırı türü, kullanıcıların meşru bir Wi-Fi ağına benzeyen sahte bir Wi-Fi ağına bağlanması sonucu yaşanan bir siber saldırı yöntemi. Özetle bir kafe ya da restoranda farkında olmadan bu ağlara bağlanarak kâbusu yaşamak mümkün” dedi.

Yani güvenilir kaynak yerine dolandırıcıların eline düşebilirsiniz.

Peki, ne yapmalısınız? İşte mutlaka kontrol etmeniz gereken o ayar...

Otomatik bağlanmayı kapatın

Wifi özellikleri arasında otomatik ağa bağlanma seçeneğinizi kapatın ve emin olmadığınız takdirde hiçbir ağa bağlanmayın.