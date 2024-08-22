Batı Nil virüsü nedir? Batı Nil virüsünün belirtileri nelerdir? Batı Nil virüsü hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Editör: Salih Demirgan

Sosyal medyada yer alan 'Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde 'Batı Nil Virüsü' vakaları görülmeye başlandı' iddiaları sonrası Batı Nil virüsü hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar Batı Nil virüsü hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Batı Nil virüsü vakaları vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Arama motorlarında "Batı Nil virüsü nedir?" ve "Batı Nil virüsünün belirtileri nelerdir?" şeklindeki aramalar hızlandı.

Peki, Batı Nil Virüsü nedir ve nasıl bulaşır? İşte merak edilenler..

Batı Nil virüsü nedir?

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için bir aşı bulunmuyor. Şu an en iyi korunma şekli sivrisinek ısırıklarına karşı korunmak. Batı Nil virüsü vakaları genellikle Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülüyor.

Batı Nil virüsünün belirtileri neler?

Batı Nil virüsünün belirtileri arasında bir çok semptom bulunuyor. Genellikle grip benzeri şikayetlerle ortaya çıkan Batı Nil virüsü belirtilerinin arasında baş ve sırt ağrısı bulunuyor.

Yüksek ateş, halsizlik, mide bulantısı, kusma, ishal,deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomların yer aldığı söyleniyor.

Nasıl bulaşır?

Batı Nil virüsü hastalığı taşıyan sivrisinek tarafından ısırılmayla bulaşıyor. Hastalık taşıyan sivrisinek tarafından ısırılmanın ardından virüsün ilk belirtilerini göstermesinin 2 ile 15 gün arasında değiştiği bilinmektedir..