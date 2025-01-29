Bavulları hazırlayın! Pegasus’tan yurt dışı biletlerinde dev kampanya…

Haber Merkezi

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahatleri için büyük bir kampanya başlattı.

Şirket, bilet fiyatlarını 11 eurodan başlayan cazip fiyatlarla satışa sundu.

Kampanya, sadece iki gün sürecek ve 200 bin koltukla sınırlı olacak. Fırsattan yararlanmak isteyen yolcuların acele etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Kampanya kapsamında Light Paket alan yolcular için ek bagaj hakları da sunuluyor.

Ekstra kabin bagajı hakkı 9 euro, uçak altı bagaj hakkı ise 12 kilogram için 9 euro olarak belirlendi.

Bu kampanya, uygun fiyatlarla yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.

KAMPANYA TARİHLERİ

Pegasus Hava Yolları, 29 Ocak itibarıyla başlattığı yurt dışı uçuş kampanyasıyla seyahatseverlere büyük fırsatlar sunuyor.

İki gün sürecek olan kampanya, 30 Ocak saat 23:59’da sona erecek. Kampanyadan faydalanarak bilet alan yolcular, 17 Şubat ile 30 Haziran tarihleri arasında yurt dışı seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, 29-30 Ocak tarihlerinde Pegasus’un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden uygun fiyatlarla bilet alabilecek.