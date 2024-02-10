Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayer Leverkusen ve Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 21. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın detayları..

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Almanya Bundesliga'nın 21. hafta karşılaşmasında lider Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor.

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Bundesliga'da liderlik yarışında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği maçın sonucu merakla bekleniyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen bu sezon oynadığı 20 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Bayern Münih ise bu sezon çıktığı 20 maçta 16 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Liderlik yarışının en önemli maçı için geri sayım başladı. Peki, Bayer Leverkusen - Bayern Münih - maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın detayları..

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman?

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı 10 Şubat 2024 Cumartesi (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1 kanallarından canlı yayınlanacak.