Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 27. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın detayları..

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İki dev takımın karşı karşıya geleceği maçın sonucu merakla bekleniyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih bu sezon oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Öte yandan Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund ise bu sezon oynadığı 26 maçta 14 galibiyet 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı 30 Mart 2024 Cumartesi (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1 kanallarından canlı yayınlanacak.