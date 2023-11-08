Bayern Münih - Galatasaray maçı EXXEN'de mi? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.
İki takım arasında 24 Ekim'de İstanbul'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-1 kazanmıştı.
A grubunun dördüncü maçında oynanacak olan Bayern Münih - Galatasaray maçı için geri sayım sürerken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Futbolseverler Bayern Münih ile Galatasaray arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında araştırıyor.
Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak?
İşte, Bayern Münih- Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal..
Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Bayern Münih ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 8 Kasım Çarşamba (bugün) günü saat 23:00'de başlayacak.
Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.