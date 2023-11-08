Bayern Münih - Galatasaray maçı EXXEN'de mi? Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.

İki takım arasında 24 Ekim'de İstanbul'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-1 kazanmıştı.

A grubunun dördüncü maçında oynanacak olan Bayern Münih - Galatasaray maçı için geri sayım sürerken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Futbolseverler Bayern Münih ile Galatasaray arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında araştırıyor.

Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak?

İşte, Bayern Münih- Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal..

Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Bayern Münih ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 8 Kasım Çarşamba (bugün) günü saat 23:00'de başlayacak.

Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.