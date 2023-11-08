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Bayern Münih - Galatasaray maçı EXXEN'de mi? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Bayern Münih - Galatasaray maçı EXXEN'de mi? Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında oynanacak olan Bayern Münih - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte dev maçın yayınlanacağı o kanal..