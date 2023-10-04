Bayern Münih'ten inanılmaz seri! Galatasaray bu seriye son verebilecek mi? Tam 36 maç.. Galatasaray'ın 24 Ekim'de karşı karşıya geleceği Bayern Münih'in kırılması güç bir serisi bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih'in bu serisine son verip veremeyeceği merak uyandırdı..

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Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray tüm dikkatleri üzerine çekti.

İngiliz devini sahasında yenmeyi başaran Galatasaray tüm futbolseverlerin taktirini topladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Temsilcimiz gruptaki ilk maçında evinde konuk ettiği Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılılar Manchester United'ı mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

Grupta 6 puanlı Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alan Okan Buruk ve öğrencileri üçüncü maçta Bayern Münih ile liderlik mücadelesi verecek.

Galatasaray, Bayern Münih ile 24 Ekim Salı günü Rams Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu dev maç öncesi Bayern Münih'in inanılmaz bir istatistiği bulunuyor. Galatasaray'ın bu seriye son verip veremeyeceği merak ediliyor.

36 maçtır yenilmiyor

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 36 maçta mağlup olmadı.

Alman devi Bayern Münih grup aşamasında oynadığı son 36 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bayern Münih bu sezon oynadığı grup maçlarında Manchester United'ı 4-3 Kopenhag'ı ise 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih'in Galatasaray ile oynayacağı maç futbolseverler tarafından iple çekiliyor.

Sarı kırmızılı takıma gönül veren futbolseverler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile Bayern Münih'in bu serisine son vereceklerine olan inançlarını dile getiriyorlar..