Bayram mesaisi hesabı 2026: Güncel Ramazan Bayramı mesai ücreti

2026 yılında 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı, milyonlara tatil olsa da çalışmaya devam eden sektörler de var.

Bu sebeple, bayram mesaisi yapacak olan vatandaşların gündeminde ise "mesai ücreti" bulunuyor.

Güncel mesai ücreti hesaplama detayları ve Ramazan Bayramı mesai ücreti merak konusu.

Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de eklenecek.

Peki, 2026 bayram mesai ücreti ne kadar, kaç TL? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Yanıtı haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMI MESAİ ÜCRETİ 2026

İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, genel tatil günlerinde çalışan işçilere, çalışılan her gün için günlük ücretlerinin iki katı ödenir.

2026 yılı itibarıyla brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlenirken, bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre günlük brüt ücret yaklaşık 1.101 TL’ye denk geliyor.

Resmi tatil kapsamında yer alan bayram günlerinde çalışanlar ise bu tutarın iki katı üzerinden ücret alıyor.

Bu doğrultuda, bayramda bir gün çalışan asgari ücretli bir kişi için mesai ücreti yaklaşık 2.202 TL olarak hesaplanıyor.