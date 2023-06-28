Bayram namazı saatleri 2023! Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

namazının saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Vatandaşlar arama motorlarında " saat kaçta kılınacak?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il vakitlerini sizler için derledik.

İşte il il bayram namazı vakitleri..

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İl il namaz vakitleri

Adana - 05:54

Adıyaman - 05:41

Afyonkarahisar - 06:09

Ağrı - 05:17

Aksaray - 05:56

Amasya - 05:43

Ankara - 05:57

Antalya - 06:13

Ardahan - 05:14

Artvin - 05:18

Aydın - 06:22

Balıkesir - 06:18

Bartın - 05:55

Batman - 05:29

Bayburt - 05:27

Bilecik - 06:08

Bingöl - 05:29

Bitlis - 05:24

Bolu - 06:00

Burdur - 06:13

Bursa - 06:12

Çanakkale - 06:22

Çankırı - 05:52

Çorum - 05:47

Denizli - 06:18

Diyarbakır - 05:33

Düzce - 06:01

Edirne - 06:18

Elazığ - 05:35

Erzincan - 05:31

Erzurum - 05:23

Eskişehir - 06:07

Gaziantep - 05:46

Giresun - 05:32

Gümüşhane - 05:29

Hakkari - 05:19

Hatay - 05:53

Iğdır - 05:12

Isparta - 06:12

İstanbul - 06:10

İzmir - 06:24

Kahramanmaraş - 05:47

Karabük - 05:55

Karaman - 06:02

Kars - 05:14

Kastamonu - 05:49

Kayseri - 05:50

Kilis - 05:48

Kırıkkale - 05:55

Kırklareli - 06:15

Kırşehir - 05:54

Kocaeli - 06:07

Konya - 06:04

Kütahya - 06:10

Malatya - 05:39

Manisa - 06:22

Mardin - 05:32

Mersin - 05:58

Muğla - 06:22

Muş - 05:26

Nevşehir - 05:53

Niğde - 05:55

Ordu - 05:34

Osmaniye - 05:51

Rize - 05:24

Sakarya - 06:05

Samsun - 05:40

Siirt - 05:26

Sinop - 05:42

Sivas - 05:41

Şanlıurfa - 05:40

Şırnak - 05:25

Tekirdağ - 06:16

Tokat - 05:41

Trabzon - 05:27

Tunceli - 05:32

Uşak - 06:14

Van - 05:19

Yalova - 06:09

Yozgat - 05:50

Zonguldak - 05:57