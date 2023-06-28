Bayram namazı saatleri 2023! Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

Kurban bayramı namazının saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.
Vatandaşlar arama motorlarında "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il namaz vakitlerini sizler için derledik.
İşte il il bayram namazı vakitleri..
İl il namaz vakitleri
Adana - 05:54
Adıyaman - 05:41
Afyonkarahisar - 06:09
Ağrı - 05:17
Aksaray - 05:56
Amasya - 05:43
Ankara - 05:57
Antalya - 06:13
Ardahan - 05:14
Artvin - 05:18
Aydın - 06:22
Balıkesir - 06:18
Bartın - 05:55
Batman - 05:29
Bayburt - 05:27
Bilecik - 06:08
Bingöl - 05:29
Bitlis - 05:24
Bolu - 06:00
Burdur - 06:13
Bursa - 06:12
Çanakkale - 06:22
Çankırı - 05:52
Çorum - 05:47
Denizli - 06:18
Diyarbakır - 05:33
Düzce - 06:01
Edirne - 06:18
Elazığ - 05:35
Erzincan - 05:31
Erzurum - 05:23
Eskişehir - 06:07
Gaziantep - 05:46
Giresun - 05:32
Gümüşhane - 05:29
Hakkari - 05:19
Hatay - 05:53
Iğdır - 05:12
Isparta - 06:12
İstanbul - 06:10
İzmir - 06:24
Kahramanmaraş - 05:47
Karabük - 05:55
Karaman - 06:02
Kars - 05:14
Kastamonu - 05:49
Kayseri - 05:50
Kilis - 05:48
Kırıkkale - 05:55
Kırklareli - 06:15
Kırşehir - 05:54
Kocaeli - 06:07
Konya - 06:04
Kütahya - 06:10
Malatya - 05:39
Manisa - 06:22
Mardin - 05:32
Mersin - 05:58
Muğla - 06:22
Muş - 05:26
Nevşehir - 05:53
Niğde - 05:55
Ordu - 05:34
Osmaniye - 05:51
Rize - 05:24
Sakarya - 06:05
Samsun - 05:40
Siirt - 05:26
Sinop - 05:42
Sivas - 05:41
Şanlıurfa - 05:40
Şırnak - 05:25
Tekirdağ - 06:16
Tokat - 05:41
Trabzon - 05:27
Tunceli - 05:32
Uşak - 06:14
Van - 05:19
Yalova - 06:09
Yozgat - 05:50
Zonguldak - 05:57