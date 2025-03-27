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Bayramda üniversiteler kaç gün tatil? Üniversitelerde bayram tatili 2025

Bayramda üniversiteler kaç gün tatil? Üniversitelerde bayram tatili 2025 Ramazan Bayramı tatili kapsamında idari izinler 9 güne uzatılırken, eğitim sektöründe de merak konusu oldu. Özellikle üniversite öğrencileri, "bayramda üniversiteler kaç gün tatil" sorusuna yanıt aramaya başladı. Şehir dışında okuyanların yoğunlukla araştırdığı bayram tatili süresi belli oldu. İşte üniversitelerde bayram tatili günleri...