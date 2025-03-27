Bayramda üniversiteler kaç gün tatil? Üniversitelerde bayram tatili 2025

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala birçok öğrenci tatile hazırlanıyor.
Özellikle şehir dışında okuyan ve ailesinin yanına gidecek olan üniversite öğrencileri, tatil günlerini araştırıyor.
Üniversiteler için bayram tatili süresi açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatil günlerine dair açıklamalarda bulundu.
Peki; bayramda üniversiteler kaç gün tatil ilan edildi? Üniversitelerde bayram tatili kaç gün oldu? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELERDE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025
Bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak.
Bayram tatili öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatilin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından üniversiteli öğrenciler ise tatilin detaylarını merak etmeye başladı.
1 Nisan'da sona erecek Ramazan Bayramı tatili, 9 güne çıkarılmasıyla üniversiteler için de tatil fırsatı doğmuş oldu.