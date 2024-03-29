Bayramlık rotalar: Türkiye'nin Sakin Şehir (Cittaslow) listesi 2024 "Sakin Şehir" unvanı, UNESCO'nun verdiği bir özelliği ifade eder. Bu unvan, kentlerin sürdürülebilirlik, çevresel koruma, kültürel zenginlik ve yaşam kalitesi gibi belirli kriterlere uygun olduğunu gösterir. İşte bu bayram gidebileceğiniz güncel cittaslow listesi 2024.

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"Cittaslow" ("Yavaş Şehir" anlamına gelir), yaşam kalitesini artırmak ve sakin, sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla kurulan bir uluslararası harekettir.

Cittaslow, ilk olarak 1999 yılında İtalya'nın Orvieto kentinde belediye başkanları ve çevre aktivistleri tarafından kurulmuştur.

Hareketin temel amacı, hızlı yaşam tarzının getirdiği stres ve tüketim kültürüne karşı çıkarak, yerel kültürü ve çevreyi korumak, yerel ekonomiyi desteklemek ve insanların yaşam kalitesini artırmak için çaba göstermektir.

Cittaslow şehir kriterleri

Cittaslow hareketi, katılımcı şehirlerin belirli kriterlere uyması gerekmektedir. Bu kriterler arasında çevresel sürdürülebilirlik, yerel üretimi destekleme, trafik ve kentsel planlama, yerel kültürün korunması, çocukların ve yaşlıların refahı gibi unsurlar bulunmaktadır.

Şehirler, bu kriterleri karşılayarak Cittaslow hareketine katılabilir ve hareketin logosunu kullanma hakkını kazanır.

Türkiye'de cittaslow

Türkiye'de de birçok şehir Cittaslow hareketine katılmıştır ve bu şehirlerde yerel yönetimler, sakin ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmektedir.

Dünya genelindeki sakin şehirlerden tam 23 tanesi Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer almaktadır.

İşte 2024 Türkiye cittaslow listesi:

Ahlat

Akyaka

Arapgir

Eğirdir

Finike

Foça

Gerze

Gökçeada

Göynük

Güdül

Halfeti

İznik

Kemaliye

Köyceğiz

Mudurnu

Perşembe

Şarköy

Şavşat

Seferihisar

Uzundere

Vize

Yalvaç

Yenipazar