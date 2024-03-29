Bayramlık rotalar: Türkiye'nin Sakin Şehir (Cittaslow) listesi 2024

"Cittaslow" ("Yavaş Şehir" anlamına gelir), yaşam kalitesini artırmak ve sakin, sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla kurulan bir uluslararası harekettir.
Cittaslow, ilk olarak 1999 yılında İtalya'nın Orvieto kentinde belediye başkanları ve çevre aktivistleri tarafından kurulmuştur.
Hareketin temel amacı, hızlı yaşam tarzının getirdiği stres ve tüketim kültürüne karşı çıkarak, yerel kültürü ve çevreyi korumak, yerel ekonomiyi desteklemek ve insanların yaşam kalitesini artırmak için çaba göstermektir.
Cittaslow şehir kriterleri
Cittaslow hareketi, katılımcı şehirlerin belirli kriterlere uyması gerekmektedir. Bu kriterler arasında çevresel sürdürülebilirlik, yerel üretimi destekleme, trafik ve kentsel planlama, yerel kültürün korunması, çocukların ve yaşlıların refahı gibi unsurlar bulunmaktadır.
Şehirler, bu kriterleri karşılayarak Cittaslow hareketine katılabilir ve hareketin logosunu kullanma hakkını kazanır.
Türkiye'de cittaslow
Türkiye'de de birçok şehir Cittaslow hareketine katılmıştır ve bu şehirlerde yerel yönetimler, sakin ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmektedir.
Dünya genelindeki sakin şehirlerden tam 23 tanesi Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer almaktadır.
İşte 2024 Türkiye cittaslow listesi:
Ahlat
Akyaka
Arapgir
Eğirdir
Finike
Foça
Gerze
Gökçeada
Göynük
Güdül
Halfeti
İznik
Kemaliye
Köyceğiz
Mudurnu
Perşembe
Şarköy
Şavşat
Seferihisar
Uzundere
Vize
Yalvaç
Yenipazar