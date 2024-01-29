Bebek gelişimi: Aylara göre kız-erkek bebek kaç cm ve kg olmalı Ebeveynlerin merakla araştırdığı kız-erkek bebekte ideal boy-kilo ölçüleri, aylara göre değişkenlik göstermektedir. Bebeğinizin boyu ve kilosu olması gerektiği ölçülerde mi, alt ve üst sınır nedir, hangi ayda kaç cm ve kilo olmalıdır detaylar haberimizde...

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Bebeklerin büyüme ve gelişimi bireysel farklılıklar gösterir, bu nedenle ideal bebek boy ve kilo ölçüleri genel bir rehber olarak kullanılmalıdır.

Sağlıklı bir bebek, büyüme eğrilerine uygun bir şekilde gelişir. Bu eğriler, genellikle World Health Organization (WHO) tarafından belirlenen standartlara dayanarak oluşturulur.

İdeal bebek boy ve kilo ölçüleri ailedeki genetik özellikler, cinsiyet, beslenme, sağlık durumu ve farklı dış etkenler sebebiyle değişiklik gösterebilir.

İdeal bebek boy ve kilo ölçüleri, genellikle bebek doktorları tarafından sağlanan büyüme eğrileri üzerinden değerlendirilir. Bebeklerin büyüme eğrileri genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Normal Aralık: Bebek, boy ve kilo açısından beklenen ortalama değerlere sahiptir.

Altında (Zayıf): Bebek, yaşına göre boy veya kilo açısından normal değerlerin altında ise.

Üzerinde (Şişman): Bebek, yaşına göre boy veya kilo açısından normal değerlerin üzerinde ise.

Bebeğimin boyu normal mi? Bebeğimin kilosu normal mi? Ayına göre gelişimi nasıl? Kız bebek boyu kaç cm olmalı? Erkek bebek boyu kaç cm olmalı? Bebeklerde ideal boy-kilo kaçtır? sorularının yanıtı haberimizde...

Erkek Bebek Ay Ay Kilo ve Boy Oranı

En Düşük Boy En Yüksek Boy En Düşük Kilo En Yüksek Kilo

1 Aylık 51 cm 60 cm 3000 gr 5750 gr

2 Aylık 53 cm 63 cm 3600 gr 6600 gr

3 Aylık 55 cm 65 cm 4150 gr 7500 gr

4 Aylık 57 cm 68 cm 4600 gr 8250 gr

5 Aylık 58 cm 70 cm 5100 gr 9000 gr

6 Aylık 60 cm 73 cm 5500 gr 9600 gr

7 Aylık 62 cm 75 cm 6000 gr 10200 gr

8 Aylık 63 cm 77 cm 6300 gr 10900 gr

9 Aylık 65 cm 79 cm 6700 gr 11300 gr

10 Aylık 66 cm 80 cm 6950 gr 11900 gr

11 Aylık 68 cm 82 cm 7200 gr 12200 gr

12 Aylık 69 cm 83 cm 7450 gr 12500 gr

Kız Bebek Ay Ay Kilo ve Boy Oranı

En Düşük Boy En Yüksek Boy En Düşük Kilo En Yüksek Kilo

1 Aylık 50 cm 59 cm 2950 gr 5400 gr

2 Aylık 52 cm 62 cm 3500 gr 6400 gr

3 Aylık 54 cm 65 cm 4000 gr 7200 gr

4 Aylık 56 cm 68 cm 4500 gr 8000 gr

5 Aylık 57 cm 70 cm 5000 gr 8700 gr

6 Aylık 59 cm 72 cm 5400 gr 9250 gr

7 Aylık 61 cm 73 cm 5800 gr 9800 gr

8 Aylık 62 cm 75 cm 6150 gr 10350 gr

9 Aylık 63 cm 77 cm 6500 gr 10800 gr

10 Aylık 64 cm 79 cm 6750 gr 11200 gr

11 Aylık 65 cm 80 cm 7000 gr 11200 gr

12 Aylık 66 cm 81 cm 7200 gr 12000 gr