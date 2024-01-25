beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! Hangi maçlar şifresiz?

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak ekrana getiren beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.
Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanacak iki mücadele beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak ekrana gelecek.
Basketbol tutkunları şifresiz olarak ekrana gelecek maçları büyük bir ilgi ile takip ediyor.
beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı derledik.
Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...
27 Ocak Cumartesi
18:00 Beşiktaş Emlakjet - Bursaspor
28 Ocak Pazar
18:00 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes