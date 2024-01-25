beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! Hangi maçlar şifresiz? beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı açıklandı. İşte 27-28 Ocak tarihleri arasında beIN SPORTS'ta yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak ekrana getiren beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanacak iki mücadele beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak ekrana gelecek.

Basketbol tutkunları şifresiz olarak ekrana gelecek maçları büyük bir ilgi ile takip ediyor.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

27 Ocak Cumartesi

18:00 Beşiktaş Emlakjet - Bursaspor

28 Ocak Pazar

18:00 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes