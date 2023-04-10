Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının sonrasında yazılı sınavlara dahil olacak olan adaylar belli olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için başvuru işlemlerinin Şubat tarihinde sonlandığı biliniyor. İşte merak edilenler...

Bekçi alımı başvuru sonuçları yakından ilgiyle takip ediliyor. 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları için başvuruların Ocak ayında başladığı biliniyordu. Söz konusu başvurular Şubat ayında sonlandı. Alımlar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van illerine yapılacak. Peki bekçi alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Bekçi alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Yapılacak alımlar için gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılmış olacak. Sonuçların nasıl sorgulanacağı ise merak edilen konulardan oldu.

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden öğrenilecek. Başvuran adaylar e-Devlet ile beraber bekçi alımı başvuru sonuçlarına erişebilecek. Sonrasında ise ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla kuruma davet edilecek.

Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçlar belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.