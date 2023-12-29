Bekçi alımları başladı mı? Bekçilik başvurusu 2024 Bekçi olmak isteyenler maaş ve çalışma şartlarının yanı sıra başvuru detaylarını da öğrenmek istiyor. Peki, 2024 bekçi alımları başladı mı? Bekçilik sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilik için her yıl kadro açmaya çalışıyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinde görev yapan bekçiler kamu çalışanı olduğundan meslek olarak talep görüyor.

Bekçilik hayali kuran adaylar, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor.

2023 yılında ortalama 23 bin lira olan bekçi maaşları da 2024 yılında cep doldurmaya devam edecek.

Bu kapsamda bekçilik sınavı ve başvuru şartları hakkında yoğun bir bilgi arayışı var.

Peki, bekçi alımları başladı mı? 2024 bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi maaşı ne kadar olacak 2024? İşte detaylar...

Bekçi alımları başladı mı?

İhtiyaca göre alım yapılan bekçilik için henüz başlamış bir başvuru bulunmuyor. Bu noktada Polis Akademisi ve EGM'yi takip etmek gerekiyor.

Bekçi alımı yapılacak iller, başvuru tarihleri, fiziksel ve sözlü sınav tarihleri ilan yayınlandıktan sonra belli oluyor.

Bekçi olmak için temel şartlar ise şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması, başvuru yapılan il sınırları içerisinde son bir veya daha fazla süredir ikamet etmek, askerlik görevini tamamlamak, 31 yaşından gün almamış olmak şartları aranıyor.

Bekçi maaşı 2024

2024 yılında beklenen yüzde 50 oranındaki zam ile birlikte bekçi maaşlarının 35 bini bulması öngörülüyor.