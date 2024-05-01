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Bel fıtığı için hangi bölüme gidilmeli? Bel fıtığına hangi bölüm bakar?

Bel fıtığı için hangi bölüme gidilmeli? Bel fıtığına hangi bölüm bakar? Bel fıtığı ciddiye alınması gereken ve mutlaka bir uzmana başvurulması gereken bir rahatsızlıktır.