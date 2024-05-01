Bel fıtığı için hangi bölüme gidilmeli? Bel fıtığına hangi bölüm bakar?

Bel fıtığı, omurganın alt kısmında, yani bel bölgesinde bulunan disklerin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.
Omurga, omur adı verilen kemiklerin üst üste gelmesiyle oluşur ve bu omurlar arasında diskler bulunur. Bu diskler, omurlar arasında sürtünmeyi azaltmak ve omurganın esnekliğini sağlamak için yer alır.
Bel fıtığı, genellikle bir disk içindeki jelin dışarı sızması veya diskteki liflerin zayıflaması sonucunda oluşur.
Bel ağrısı çeken veya bel fıtığı olduğunu düşünen kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini merak ediyor.
Peki, bel fıtığı için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...
Bel fıtığı için hangi bölüme gidilmeli?
Bel ağrısı asıl olarak fizik tedavi ve beyin cerrahisi branşlarını ilgilendiren bir rahatsızlıktır.
Bel ağrısı yaşayan kişiler dahiliye, ortopedi, fizik tedavi ve beyin cerrahisi gibi bölümlere başvurabilirler...