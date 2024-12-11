Benfica - Bologna maçı hangi kanalda? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor.

Türk futbolunun iki yıldız ismi, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, formasını giydikleri Benfica’yla kritik bir maça çıkacak.

Rakip ise İtalya’nın köklü ekiplerinden Bologna. Bu dev mücadele, Portekiz’de Da Luz Stadyumu’nda oynanacak.

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın saatini, yayın bilgilerini ve sahaya çıkacak muhtemel 11’leri merak ediyor.

İşte, Benfica - Bologna maçına dair tüm detaylar...

BENFİCA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Devler Ligi 6. haftasında oynanacak olan Benfica - Bologna maçı, bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro

BENFİCA - BOLOGNA MAÇI CANLI İZLE