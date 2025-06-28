Benfica - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? UEFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı son 16 turuyla devam ediyor. Bu turda Portekiz temsilcisi Benfica, İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Chelsea’yi konuk edecek. Peki, Benfica - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?