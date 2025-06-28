Benfica - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu başlıyor.
Temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını terlettiği Benfica, güçlü rakibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
C Grubu'nda Bayern Münih, Boca Juniors ve Auckland City gibi zorlu rakiplere karşı mücadele eden Benfica, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup şekilde gruptan lider çıktı.
İngiliz devi Chelsea ise D Grubu’nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak Benfica ile eşleşti.
İki dev kulübün çeyrek final bileti için vereceği bu kritik mücadelenin yayın bilgileri netlik kazandı.
Peki, Benfica - Chelsea maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?
BENFICA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda gözler Charlotte’taki dev mücadeleye çevrildi.
Bank of America Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Benfica ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Kritik maç, 28 Haziran Cumartesi günü TSİ 23.00'te başlayacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemliğini ise deneyimli Sırp isim Slavko Vincic üstlenecek.