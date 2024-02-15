Berelerdeki ponponlar bakın ne işe yarıyormuş Berelerin üst kısmında bulunan ponponların hangi amaçla yapıldığı merak edilmeye başlandı. Bu ponponların ne işe yaradığı konusu gündem oldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

ensonhaber.com

Kışın sıkça kullandığımız berelerin üst kısmında bulunan ponponların ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

Berelerin üzerinde bulunan ponponların aksesuar olarak tasarlandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Herkesin aksesuar sandığı o ponponların yapılış amacını duyunca çok şaşıracaksınız.

Berelerin üzerinde o ponponlar dekoratif amaçlı orada yer almıyor bu ponponların bir amacı var. Berelerdeki o ponponlar bakın ne işe yarıyormuş...

Bunların tarihi 18.YY'a kadar uzanmaktadır. Fransız denizciler basık güverte tavanlarına çarptıklarında kafalarını korumak için bu tarz bereler giyiyorlardı. Daha sonra farklı askeri elbiseler de bu şekilde tasarlandı.

Yani bu ponponlar aslında aksesuar olarak değil kafaya alınabilecek küçük darbelere karşı sizi korumak için tasarlanmıştır.