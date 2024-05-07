Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı bugün oynanacak Beşiktaş - Anlaragücü maçı ile başlıyor.
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanacak zorlu maç hakkında aramalar hız kazandı.
Yarı final rövanş maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İki maç üzerinden oynanan yarı final eşleşmesinin ilk maçı 0-0 berabere sonuçlandı.
İki takım şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalabilmek için rövanş maçına çıkıyor.
Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçın bilgileri...
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.