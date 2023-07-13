Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık etabındaki ilk maçında Augsburg ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş ilk hazırlık maçında Alman ekibi Augsburg ile karşılaşacak. Hazırlık kampı için Avusturya'da bulunan Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçının detayları merak uyandırdı. Futbolseverler siyah beyazlı ekibin Augsburg ile oynayacağı hazırlık maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Kufstein Arena'da oynanacak mücadele S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak..