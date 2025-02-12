Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes, ING Türkiye Kupası Play-Off Çeyrek Final maçında karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, ligde 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 3. sırada yer alırken Anadolu Efes ise 14 galibiyet ve 4 yenilgi ile 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligde oynanan maçı Beşiktaş, 87-70 kazanmıştı. İki takım şimdi ise ING Türkiye Kupası Play-Off Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşacak.

Bu maçı kazanan takım, Türkiye Kupası yarı finalinde Mersin Spor – Tofaş maçının kazanını ile eşleşecek.

Basketbolseverler Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın detayları...

Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı 12 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.