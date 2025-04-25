Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.
Üçüncü olabilmek için mücadele eden siyah beyazlılar son haftalarda istikrarsız bir görüntü çiziyor.
Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş taraftarı önünde Hatayspor'u mağlup ederek moral depolamak istiyor.
Öte yandan 18. sırada yer alan Hatayspor'un bu maçta puan alamaması halinde ligden düşmesi kesinleşecek.
Beşiktaş ile Hatayspor arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Futbolseverler Beşiktaş - Hatayspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, Beşiktaş - Hatayspor maçının detayları...
Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman?
Beşiktaş - Hatayspor maçı 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.