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Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Hatayspor maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Beşiktaş - Hatayspor maçının bilgileri...