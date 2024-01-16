Beşiktaş transfer için ayaklandı! Dünya yıldızını getiriyor Ligin ikinci yarısında güçlü bir ekip kurmak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu için düğmeye bastı. Chelsea’den ayrılacak olan savunma oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'de transfer yarışı kızışıyor, dev kulüpler takviye için atağa geçti. Beşiktaş, kötü başlangıcın ardından Fernando Santos liderliğinde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Savunmaya takviye yapma kararı alan Kara Kartal, Eric Bailly transferinden sonra yeni bir hamleyle gündemde.

Beşiktaş yönetimi, savunmanın güçlendirilmesi adına Chelsea'nin deneyimli stoperiyle ilgileniyor.

Fernando Santos'un takımını şampiyonluk yarışında iddialı kılmak için yapılan bu transfer girişimi, taraftarları heyecanlandırdı.

Chelsea'nin başarılı stoperi, Beşiktaş forması altında Süper Lig'e damga vurmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş yeni duvarını buldu

Chelsea forması giyen Malang Sarr, bir süredir sahalardan uzak. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılması kesinleşti.

Afrika basını, Beşiktaş’ın Malang Sarr ile anlaştığını ancak daha iyi seçenekler ve değişen şartlar sebebiyle futbolcunun bekletildiğini belirtmişti.

Beşiktaş ise yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.