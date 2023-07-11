Beşiktaş'a transferi an meselesi! Jean Onana kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Kamerunlu orta saha Jean Onana hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Jean Onana kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta saha transferi için Lens forması giyen Jean Onana ile ilgileniyor.

Kamerunlu futbolcunun siyah beyazlı takıma imza atmaya yakın olduğu dile getiriliyor.

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre Beşiktaş, Jean Onana ile anlaşmak üzere.

İddiaya göre Lens kulübü Onana'yı bonservisi ile vermek isterken Beşiktaş başarılı futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Transfer iddialarının ardından Jean Onana hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Jean Onana kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Jean Onana kimdir?

Jean Onana 8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Futbola Nkufo Academy altyapısında başlayan Onana 2018/2019 sezonunda Portekiz ikinci lig ekibi Leixoes'e transfer oldu.

Leixoes takımında 1 maçta forma giyen Onana 2019/2020 sezonunda Lille'e transfer oldu. Buradada forma şansı bulamayan Jean Onana 2020/2021 sezonunda Belçika ekibi Royal Excel Mouscron'a transfer oldu. Royal Excel Mouscron'da 29 maça çıkan Onana 2 gol kaydetti.

Belçika'da bir sezon top koşturan Onana Fransa'ya dönerek Bordeaux takımına transfer oldu. 2021/2022 sezonunda 23 maçta forma giyen Onana geçtiğimiz sezon Lens'e transfer oldu.

Lens'te forma şansı bulamayan Onana'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jean Onana'nın yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.