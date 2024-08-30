Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri kim oldu? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maç programı...

Editör: Salih Demirgan
UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması kura çekimi, Monaco’da gerçekleştirildi.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Bu sezon yeni formatında 36 takımla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş 4. torbadan kuraya katıldı.
Futbolseverler Beşiktaş'ın rakiplerini ve maç programını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç programı...
Kura çekimine dördüncü torbadan katılan Beşiktaş'ın rakipleri; Frankfurt (E), Ajax (D), M. Tel-Aviv (E), Lyon (D), Malmö (E), Bodø/Glimt (D), Athletic Club (E) ve Twente (D) oldu.
UEFA Avrupa Ligi fikstürleri 31 Ağustos Cumartesi (yarın) belli olacak.