Beşiktaş’ın kartal simgesi bakın nereden geliyor

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Türkiye’de büyük futbol kulüplerinin simgeleri, tarihleri kadar ilgi çekici hikayeler barındırır.

Bu simgeler, kulüplerin ruhunu ve karakterini yansıtan önemli sembollerdir

Beşiktaş’ın simgesi olan ‘Kartal’ da işte bu hikayelerden biri.

Peki, siyah-beyazlıların "Kartal" hikayesi nasıl başladı?

TEZAHÜRATTAN DOĞAN “KARTAL” EFSANESİ

1940-1941 sezonu, Beşiktaş tarihine unutulmaz bir simge kazandıran bir dönüm noktası oldu.

O dönem genç bir kadroyla mücadelesini sürdüren siyah-beyazlılar, zirveye oynadıkları haftalarda taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatıyordu.

İşte bu heyecanın doruğa ulaştığı bir maçta, Beşiktaş'ın simgesi olan ‘Kara Kartal’ın hikayesi başladı.

Şeref Stadı’nda Süleymaniye’ye karşı oynanan maçta Beşiktaş 1-0 öndeyken, tribünlerden yükselen bir ses, kulübün kaderini değiştirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Atatürk panosu tarafındaki tribünden bir taraftar, "Haydi Kara Kartallar, hücum edin Kara Kartallar!" diye haykırdı.

Bu güçlü tezahürat, sadece sahadaki futbolcuları değil, tribündeki taraftarları ve basını da etkisi altına aldı.

Beşiktaş, maçı 6-0 gibi farklı bir skorla kazanırken, 'Kara Kartal' simgesi kulüple özdeşleşmeye başladı.