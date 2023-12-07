Beşiktaş'ta şok sakatlık! Yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

ensonhaber.com
Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesinde gelen sakatlık haberi ile sarsıldı.
beIN SPORTS'un iddiasına göre Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley sakatlandı.
İddiaya göre Colley, Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.
Omar Colley'in Cumartesi günü oynanacak derbiye yetişip yetişmeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.