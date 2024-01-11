Beşiktaş’tan transfer çılgınlığı: Sevdadan vazgeçmedi, yıldızı kadrosuna katıyor Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bir dönem istediği ancak başarılı olamadığı yıldız oyuncu için tekrar harekete geçti. Ocak ayında geliyor…

ensonhaber.com

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba içerisine girdi.

Beklentilerin altında kalan performansıyla dikkat çeken Kara Kartal, Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde istediği transferleri gerçekleştiremeyen Beşiktaş, bu sefer transfer arenasında daha etkili olmak amacıyla kolları sıvadı.

Ara transfer döneminde takıma katılacak yeni oyuncularla güçlenmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, taraftarlarına müjdeli haberler verme niyetinde.

Geçmiş transfer dönemlerinde adı Beşiktaş ile anılan ancak farklı bir tercih yapan yıldız oyuncu için, Beşiktaş yönetimi tekrar harekete geçti.

Beşiktaş, Coutinho sevdasından vazgeçmedi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Philippe Coutinho'nun Aston Villa'ya geri dönmesi, Brezilyalı yıldızın kulübü Barcelona ile yollarının ayrılacağı spekülasyonlarına neden oldu.

Bu durum, Beşiktaş için büyük bir fırsat oluşturarak, siyah-beyazlıların Coutinho'yu renklerine bağlama şansını doğurdu.

Coutinho'nun Aston Villa'da geçirdiği dönem sona ererken, Beşiktaş yönetimi bu yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli adımlar atmayı planlıyor.

31 yaşındaki Coutinho, bu sezon Al-Duhail formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.