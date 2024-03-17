Beyin yakan IQ testi: Kaybolan cüzdanı bulmak için sadece 10 saniyeniz var!

Dikkat konusunda becerilerinizi test edebileceğiniz zorlayıcı ve eğlenceli bir test ile sizlerleyiz.
Bilindiği üzere optik illüzyonlar beyninizin nasıl çalıştığına dair bazı ipuçları vermektedir. Optik illüzyon görselleri genellikle bilişsel yetenekleri ölçmek için tasarlanmış testlerdir.
Aşağıda vereceğimiz görselde bir restoranda yemek yiyen erkek ve kadın yer alıyor. Yemeklerini bitiren çift hesabı ödemek istiyor ancak küçük bir sorun var.
Bu resimde sizden istenilen hesabı ödemek isteyen adamın kayıp cüzdanı bulmak.
Peki siz resimdeki gizli cüzdanı kaç saniyede farkedebileceksiniz.
İşte o görsel...
Siz bu resime baktığınızda müşterinin kayıp cüzdanını görebildiniz mi?
Resimdeki cüzdanı kimileri kısa sürede farkederken kimileri uzun süre bakmasına rağmen göremiyor.
Resimdeki cüzdanı bulamayanlar için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.
3...
2...
1...
İşte kayıp cüzdanın yeri
Müşterinin kayıp cüzdanı kadının arkasında yer alıyor.
Optik illüzyonlarda çözümü bulmak değil, çözümü en kısa süre içerisinde bulmak zekanızı ön plana çıkarıyor.