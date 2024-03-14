Bilerek oruç bozmanın cezası nedir? Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıt...

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Ramazan ayı yaşadığımız bu günlerde oruç ve orucu bozacak durumlar hakkında aramalar vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Orucu tehlikeye atacak durumlar hakkında internette arama yapanlar orucu bilerek bozmanın hükmü nedir sorusuna yanıt arıyor.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettikleri bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap...

Soru

Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Orucu bilerek, yani mazereti olmadığı halde isteyerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.