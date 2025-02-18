Bileti olan kontrol etsin! THY duyurdu: İşte 19 Şubat iptal olan uçuşlar

Haber Merkezi

İstanbul’da beklenen kötü hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları (THY), 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.”

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