BİM 1 ARALIK AKTÜEL: Harry Potter fanları çıldıracak! Lisanslı ürünler BİM'de... BİM aktüelin yayınlanan afişinde Harry Potter lisanslı ürünleri yer aldı. Film serisinin hayranları, şimdiden sıraya giriyor.

ensonhaber.com

BİM, her hafta aktüel ürünlerinin yer aldığı afişi yayınlıyor.

BİM aktüeli takip eden tüketiciler, birçok ürünü uygun fiyattan satın alma şansı yakalıyor.

Gelecek hafta broşürlerini yayınlayan market, Harry Potter hayranlarını sevindirdi.

1 Aralık'tan itibaren raflarda olacak ürünler belli oldu.

Aralık ayının ilk günlerinde Harry Potter film serisine ait çeşitli ürünler satışa sunulacak.

Lisanslı bardak, ajanda, puzzle, günlük seti ve çok daha fazlası alıcısıyla buluşacak.

İşte BİM 1 Aralık aktüel katalog....