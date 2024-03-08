BİM 8 Mart 2024 kataloğu! Bugüne özel çılgın ürünler, çılgın fiyatlar...

ensonhaber.com
Uygun fiyatlı ürünleri alıcısıyla buluşturan zincir market BİM, 8 Mart kataloğunu yayınladı.
8 Mart Cuma'dan itibaren geçerli olan ürünler raflarda yerini alırken, fiyatları da cezbediyor.
İhtiyacı olanlara teknolojiden giyime, mutfaktan banyoya her alanda birbirinden farklı ürünler sunuluyor.
Bim Aktüel Kataloğu, 8 Mart 2024 tarihli yeni dönem kampanyalarında, elektrikli el aletleri, boya ve tadilat malzemeleri, ev eşyaları, züccaciye ve mutfak ürünleriyle dolu.
SGS markasına ait matkaplar, tornavidalar ve diğer el aletleri büyük ilgi görüyor.
Kampanya süresince kredi kartına peşin fiyatına taksit imkanı da sunulacak.
İşte BİM 8 Mart 2024 aktüel kataloğu...