BİM bunu da yaptı! Dyson Airwrap muadili geliyor; Sadece 2.999 TL... BİM 3 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu Cuma günü, Dyson saç şekillendirici ve kurutma seti muadili geliyor. Üstelik fiyatı kaçırılmayacak cinsten.

ensonhaber.com

BİM'in herkesin dikkatini çekecek 3 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Bu Cuma günü, BİM mağazalarında göz alıcı bir ürün yelpazesi sizi bekliyor.

Evinizin konforunu artırmak için ihtiyacınız olan her şey bu hafta BİM'de!

Kumtel cam ankastre setten çay makinesine, blenderdan saç kurutma makinesine kadar pek çok ürün, uygun fiyatlarla sizleri bekliyor olacak.

Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlerle dolu olan BİM mağazaları, 3 Mayıs’ta sizi bekliyor.

İşte BİM 3 Mayıs indirim kataloğu...