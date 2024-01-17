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BİM fiyatları indirdi, rakipleri eledi! Duyan akın ediyor...

BİM fiyatları indirdi, rakipleri eledi! Duyan akın ediyor... BİM, tüketicilere özel kampanyaları ve indirimleri ile her hafta milyonlarca kişiye avantajlı alışveriş imkanları sunmaya devam ediyor. İşte 23 Ocak aktüel ürünler...