BİM fiyatları indirdi, rakipleri eledi! Duyan akın ediyor...

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BİM, ocak ayının ortasında müşterileriyle paylaştığı broşürle birlikte, gelecek haftanın salı gününe özel indirimleri ve ürünleri tüketicilerle buluşturacak.
Yayınlanan katalog, geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilere uygun fiyatlı alışverişin kapılarını aralıyor.
23 Ocak indirim kataloğunda temizlik malzemelerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara birçok ürün yer alıyor.
İhtiyaçları karşılamak ve ekonomik alışveriş yapma konusunda müşterilere çeşitli avantajlar sunan BİM, bu özel kampanya ile rakiplerini geride bıraktı.
Salı gününden itibaren mağaza raflarındaki yerini alacak olan ürünler, kaliteli ve uygun fiyatlı alternatifleriyle dikkat çekecek.
İşte BİM 23 Ocak indirim kataloğu...