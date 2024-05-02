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BİM para sayma makinesi getirdi! İşte fiyatı ve özellikleri

BİM para sayma makinesi getirdi! İşte fiyatı ve özellikleri Aktüel ürün çeşitleriyle dikkat çeken BİM, bu sefer de para sayma makinesini satışa sundu. Özellikleri arasında yer alan" tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu" ibaresi dikkat çekti.