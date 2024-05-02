BİM para sayma makinesi getirdi! İşte fiyatı ve özellikleri

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BİM, yeni haftada raflarda olacak aktüel ürünler afişlerini yayımladı.
Bu hafta, herkesin ilgisini çekecek bir ürün sosyal medyaya damga vurdu.
BİM'in 3 Nisan 2024 tarihi itibariyle satışa sunacağı "para sayma makinesi", özellikleriyle gündem oldu.
Cuma günü peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satılacak olan cihaz, 1.990 TL olarak belirlendi.
Tüm para birimlerini sayma, deste yapma, dakikada 1000 banknot sayma, deste yapma gibi özellikleriyle öne çıkan makine, "tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu" detayıyla dikkat çekti.