BİM’de dev fırsat: Duyan poşetini alıp koşuyor BİM, 14 Kasım tarihinden itibaren geçerli indirim kataloğunu yayınladı. Dev fırsatları duyan BİM’e koşuyor. İşte BİM 14 Kasım aktüel ürünler…

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BİM Market, her hafta yüzlerce üründe cazip indirimler sunarak müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunmaya devam ediyor.

14 Kasım tarihlerini kapsayan yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Bu dönemde BİM'de alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, ucuz ve fırsat dolu alışverişlerin tadını çıkarmak için kataloğu yakından incelemeye başladılar.

14 Kasım’dan itibaren, bakliyattan, peynir çeşitlerine birçok üründe büyük fırsat sizleri bekliyor.

İşte 14 Kasım BİM indirim kataloğu…