BİM’den rakip tanımayan indirim! Duyan sıraya giriyor BİM, şubat ayına damgasını vuracak indirimlerle ve çeşitli fırsatlarla dolu yeni kataloğunu duyurdu. 2 Şubat ile 9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kataloğunda, yüzlerce ürün uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. İşte BİM 2 Şubat indirim kataloğu…

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BİM, 2 Şubat itibariyle başlayacak olan yeni indirimli kampanyasını duyurdu.

9 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere çeşitli fırsatlar sunacak.

Yeni aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler arasında kahve makinesi, dikey süpürge, LG 55 inç Nanocell TV, robot süpürge, çay makinesi, ankastre set, mini fırın ısıtıcı çeşitleri ve 7,5L'lik airfryer gibi ürünler bulunuyor.

BİM'in şubat ayı indirim afişi, tüketicilerin ilgisini çekecek birçok fırsatı bir araya getiriyor.

Kampanya süresince sunulacak indirimli ürünler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken bütçelerini korumalarına olanak sağlayacak.

İşte BİM 2 Şubat indirim kataloğu...