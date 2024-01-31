BİM’den rakipsiz indirim fırsatı: 6 Şubat’ta başlıyor… Poşetini alan koşacak BİM, alışveriş tutkunlarının yüzünü bir kez daha güldürmeye hazırlanıyor! 6 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. İçeriğiyle herkesi heyecanlandırdı.

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BİM, bu hafta alışveriş listelerimize renk katacak bir aktüel katalogla karşımızda!

Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayıp evimize de yeni bir soluk getirecek pek çok ürün, indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

İhtiyaç listemizin başında gelen temel ürünlerden biri olan tuvalet kağıdı, çoraplar ve tıraş bıçağı gibi kişisel bakım ve hijyen ürünlerinin yanı sıra, güzellik rutinimizi tamamlayacak kil maskesi ve diş macunu gibi ürünler de cazip fiyatlarla sunuluyor.

Evin temizliğine önem verenler için ise şampuan, şarjlı diş fırçası, yer bezi, çamaşır suyu, çamaşır makinesi temizleyici, bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, ıslak havlu, sıvı çamaşır deterjanı, toz deterjan ve baskılı peçete gibi ürünler indirimde!

BİM'in bu haftaki avantajlı kampanyasıyla hem cebimiz rahatlayacak hem de evimiz daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir hale gelecek.

İşte BİM 6 Şubat indirim kataloğu...