BİM’e oyun bilgisayarı geliyor! Fiyatları rakiplerine taş çıkaracak… İşte BİM 23 Şubat aktüel ürünler Bim Market, 23 Şubat 2024 tarihinde başlayacak olan kampanyasıyla müşterilerini heyecanlandırıyor! Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyalara, giyimden daha fazlasına birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte BİM 23 Şubat indirim kataloğu…

ensonhaber.com

Bim Market, yeni hafta için hazırladığı aktüel kataloğu ile yine gözleri kamaştırıyor!

23 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olacak bu kampanyada, alışveriş tutkunlarını bekleyen birçok avantajlı ürün var.

Teknoloji ürünlerinden tekstil ve giyime, mutfak eşyalarından oyuncaklara kadar her kategori BİM raflarında yerini alacak.

23 Şubat 2024 tarihli kampanyada, kredi kartına peşin fiyatına taksit imkanı da müşterilere sunulacak.

Bu avantajlı fırsatlarla dolu kampanyayı kaçırmamak için 23 Şubat Cuma gününden itibaren Bim Market mağazalarına uğramayı unutmayın!

İşte BİM 23 Şubat indirim kataloğu...