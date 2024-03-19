BİM'e uygun fiyatlı çekme karavan geliyor: İşte fiyatı... BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çekme karavan satışa çıkıyor. Karavan hayali kuranların şimdiden sıraya girdiği karavanın fiyatı ve özellikleri haberimizde...

ensonhaber.com

Aktüel ürün satışlarıyla rağbet gören market zinciri BİM, haftanın yeni ürünlerini yayınladı.

Müşterilerin merakla beklediği ürünlerde bu hafta neler var belli oldu.

BİM'de bu hafta; çekme karavandan, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

20 Mart Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan çekme karavan gözlerden kaçmadı.

Karavan hayali kuran binlerce insan, duyar duymaz sıraya giriyor.

İşte özellikleri ve fiyatı...

BİM çekme karavan: 239.000, 00 ₺

Ürün Bilgileri

• O1 Belgeli

• 1050 Kg Frenli Knott Dingil (Uluslararası Taşımacılık Belgeli)

• 1050 Kg Knott Çeki Oku ( Uluslararası Taşımacılık Belgeli)

• 30 Mm 40 Dns Xps Ravago Köpük ( Kanallı Mavi 1. Sınıf Yalıtımlı )

• 4 Cm Kalınlığında Isı Yalıtımlı Alt Taban

• Kapı Camı Ve Perdesi

• Dış Led Aydınlatmalar(Stop,İz Lb.)

• Dış Su Dolum

• Dış 220 V Giriş

• Mermerit Mutfak Tezgahı

• İç Led Aydınlatmalar (Banyo, Mutfak , Okuma Lambaları)

• Aydınlatma Ve Hidrofor Kontrol Paneli

• 1 Adet Açılır Masa

• 100 Litre Temiz Su Tankı

• Pnömatik Bağlantılı Su Tesisatı

• 2 Göz Ocak (Garantili)

• Sineklikli Perdeler

• 340 W Monokristal Güneş Paneli

• 100 A Jel Akü

• Akü Şarj Cihazı

• 90 L 12 V Buzdolabı